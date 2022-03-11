Facebook та Instagram тимчасово дозволять дописи із закликами до насильства проти Путіна, Лукашенка або армії РФ, - Reuters

Компанія Meta Platforms тимчасово дозволить користувачам Facebook та Instagram з деяких країн закликати до насильства проти російських солдатів, Володимира Путіна та Олександра Лукашенка у контексті вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters із посиланням на корпоративні листи у яких співробітникам повідомили про послаблення обмежень.

"У результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово дозволили такі форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила, як-от насильницькі висловлювання, такі як "смерть російським загарбникам", - йдеться у заяві представника Meta.

Тимчасові зміни політики щодо закликів до насильства до російських солдатів стосуються Вірменії, Азербайджану, Естонії, Грузії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та України.

Заклики до смерті не будуть дозволені, якщо вони містять інші цілі або мають два індикатори достовірних загроз, такі як місце розташування або спосіб.

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