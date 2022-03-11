Режим Лукашенка дозволив пересування російських ракет білоруською залізницею, - Центр протидії дезінформації

Режим диктатора Лукашенка в Білорусі дозволив пересування російських ракет своєю залізницею.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами.

Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:



- головні частини ракет "Точка-У,

- реактивні снаряди РСЗВ "Град",

- реактивні снаряди "Смерч";

- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.

"Крім небезпеки здетонування, є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати. Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину", - йдеться в повідомленні.

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