Режим Лукашенка дозволив пересування російських ракет білоруською залізницею, - Центр протидії дезінформації
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.
При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами.
Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:
- головні частини ракет "Точка-У,
- реактивні снаряди РСЗВ "Град",
- реактивні снаряди "Смерч";
- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.
"Крім небезпеки здетонування, є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати. Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину", - йдеться в повідомленні.