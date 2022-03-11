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Режим Лукашенка дозволив пересування російських ракет білоруською залізницею, - Центр протидії дезінформації

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Режим Лукашенка дозволив пересування російських ракет білоруською залізницею, - Центр протидії дезінформації
Режим диктатора Лукашенка в Білорусі дозволив пересування російських ракет своєю залізницею.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами.

Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:

- головні частини ракет "Точка-У,
- реактивні снаряди РСЗВ "Град",
- реактивні снаряди "Смерч";
- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.

"Крім небезпеки здетонування, є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати. Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    ВСЕМ ПОНЯТНО , что эти ракеты против украинцев ? Что от них погибнут дети и женщины в Украине ?

    почему бы не выставить Беларуси ультиматум - если с ее территории или с севера Украины взлетят ракеты, то Киев оставит за собой технический ответ ( бомбануть по Минску к примеру)
  • Green sheet
    Лука с ****** должны висеть на одной ветке
  • Sophia-Maria Duglass
    Партизаны все погибли в войну
    а в Беларусь навезли кацапов , как в Крым и лугандон
    НЕТ ТАМ БЕЛОРУСОВ УЖЕ
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