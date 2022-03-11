"Все військово-політичне керівництво України вирішує зараз проблему Маріуполя як проблему номер один", - Арестович

У російських військових немає сил увійти в Маріуполь.

Про це у Facebook повідомив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"День закінчується непогано. У противника - практично без просування, якщо не рахувати просування у потойбічний світ окремих військовослужбовців та цілих підрозділів", - зазначив він.

Найскладніша ситуація зараз в Маріуполі, сказав Арестович.

"Маріуполь обклали. Сил увійти в нього у противника немає, він там весь поляже. Місто рівняють артилерією та авіацією, як колись сирійський Аллепо з двома (тими ж) цілями: змусити мирних жителів приповзти до росії на колінах, отримати приклад, посилаючись на який можна лякати решту міст: "Ви що - хочете, як у Маріуполі?!" - наголосив він.

"Триматися. Потрібно триматися, розтягуючи час і створюючи цим нові шанси на деблокаду. Все військово-політичне керівництво України вирішує зараз проблему Маріуполя як проблему номер один", - додав Арестович.

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