Прискореної процедури вступу України до ЄС не буде, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер заявив, що відкидає прискорену процедуру вступу України до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували займатися тим, що ми дійсно вирішили в минулому", - сказав він.

Шольц послався на угоду про асоціацію, яку ЄС і Україна уклали в 2017 році і яка спрямована на поглиблення політичних і економічних зв'язків.

"Це курс, якого ми повинні дотримуватися", - сказав канцлер ФРН.

Німецький лідер натякнув, що з 27 країнами-членами ЄС уже важко досягти одностайних рішень у таких питаннях, як зовнішня, економічна та фінансова політика. Він сказав, що ЄС має продовжувати розвиватися в перспективі, "коли справа доходить до ухвалення рішень, що роблять можливими рішення більшості".

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