МВФ більше не вважає дефолт в РФ "малоймовірною подією"

МВФ уже не вважає малоймовірним дефолт Росії за зовнішнім боргом та прогнозує "глибоку рецесію" російської економіки через війну, розв’язану кремлем проти України, а також масштабні санкції, введені проти РФ.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Російська економіка скорочується, а рецесія в росії буде глибокою – це вже зрозуміло", - сказала вона.

За словами Георгієвої, МВФ більше не вважає російський дефолт "малоймовірною подією".

Вона також підкреслила: чим більше триватиме російська війна проти України, тим тривалішим буде режим санкцій і більш значимим вплив на її економіку.

"Але я би сказала категорично, що російська економіка переживає гостре скорочення", - додала Георгієва.

Вона також зазначила, що МВФ в операційному плані зараз жодним чином не взаємодіє з Росією.

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