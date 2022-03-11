Американські сенатори закликали Байдена схвалити передачу польських літаків до України, - AP News
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Сенатори-республіканці закликали президент США Джо Байдена змінити рішення і дозволити Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 для боротьби з російським вторгненням. Лист до американського лідера підписали 40 парламентаріїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP News.
"Досить говорити. Люди вмирають. Надішліть їм (Україні. - Ред.) літаки, які їм потрібні", - цитує видання заяву сенатора Мітта Ромні.
Сенатори відкинули побоювання Пентагону про те, що передача літаків через НАТО буде розглядатися Росією як провокація, в той час, як США вже посилають Україні зенітно-ракетні комплекси та іншу військову техніку.