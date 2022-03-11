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Пентагон не відправлятиме в Україну системи Patriot. Для їхнього використання потрібна присутність американських військових, - ABC News

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Пентагон не відправлятиме в Україну системи Patriot. Для їхнього використання потрібна присутність американських військових, - ABC News
У Сполучених Штатах пояснили, що Пентагон не відправляє в Україну системи Patriot, оскільки для їхнього використання потрібні військові США на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив американський чиновник у коментарі ABC News.

"Це не знайома українцям система. І, як ми чітко пояснили, в Україні не будуть воювати американські війська".

За словами чиновника, допомога безпеки продовжує надходити в Україну, навіть протягом останніх 24 годин.

США надсилають власне протиударне та зенітне озброєння, вони також співпрацюють з іншими країнами, щоб відправити об'єкти, яких США не мають у своєму арсеналі, але які можуть ефективно використовуватися українськими військами.

За словами чиновника, це включає системи протиповітряної оборони, які є "досконалішими", ніж ракети "Стінгер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не підтримують передачу винищувачів Україні, - Пентагон

Топ коментарі

  • Volodimir L
    "Петріот" проданий у купу краін, і усі якось розібрались у застосуванні. Так, треба вчитись комусь два тижні, комусь півроку. Нам недовго кваліфікованих кадрів повно. Причина відмови, зрозуміло, інша - "запобігти ескалаціі". Якраз сиджу у підвалі під завивання сирен, і у логічно-філософському ключі намагаюсь зрозуміти американське трактування поняття " ескалація".
  • Dementeev John
    мы на силе воли с подачками запада ипем вторую или третью армию мира? я уже забыл. И мы не разберемся как пользоваться ПВО. Ну да Ну да. Это не украинец отправил Юрку Гагарина в космос? что-то запамятовал уже. Типичные западные импотенты!
  • Urs
    ну, подачки хорошие, очень нам помогают. Спасибо западу за подаяние. Хотя раньше его называли ленд-лизом, и благодаря в том числе и ему, эсесэру удалось таки тоже победить во второй мировой. И с пэтриотом с американской помощью бы разобрались, да хоть и с каким другим тандерболтом ... Но мы пока не входим в тот "клуб доверия" ... Непредсказуемые мы. Нас демократия и плюрализм так так преисполнила, шо хер нас знает, что у нас будет на следующих выборах. Может, моргенштерна какого выберем. А чего? народу нравится. Хоть попоём.
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