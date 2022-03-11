Країни G7 розробляють пакет нових санкцій проти РФ, - глава МЗС Великої Британії Трасс
"Країни G7 вже розробляють пакет нових санкцій", - сказала вона, виступаючи в Атлантичній раді у Вашингтоні, де перебуває з візитом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Вона зазначила, що суть санкцій зводиться до того, щоб досягти послаблення російської економіки.
Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вона в інтерв'ю The Telegraph сказала: "Ми обговорили, які ще санкції ми можемо запровадити. Нам цілком зрозуміло, що кран треба затягнути тугіше".
"Санкції вже мають руйнівний вплив на російську економіку", - зазначила вона, додавши, що введені обмеження "зменшують фінансування російської військової машини". Але, Заходу "треба робити більше".
За її словами, настав час "покінчити зі стратегічною залежністю від недружніх держав", включаючи залежність від російських енергоносіїв.