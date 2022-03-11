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Історична ніч у Версалі. Лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції, - Науседа про рішення Євроради щодо заявки України

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Історична ніч у Версалі. Лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції, - Науседа про рішення Євроради щодо заявки України
Президент Литви досить позитивно та оптимістично сприймає рішення Європейської ради стосовно європерспективи України.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС", - заявив Науседа.

Історична ніч у Версалі. Лідери ЄС сказали так українській євроінтеграції, - Науседа про рішення Євроради щодо заявки України 01

Читайте також: Європейська Рада визнала євроінтеграційні прагнення України та закликала ЄК надати висновки щодо заявки нашої країни

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Топ коментарі

  • Val 7469e38c
    Чудова новина але це поки "згода в принці"
    попереду ще довгий шлях через розгляд Єврокомісії самим українцям потрібно буде піднапрягтися, аби усунути в середині країни ті негаразди, які комісія може назвати як такі, що не відповідають вимогам членства у ЄС.
  • Сергей Гусаченко bbc8e90f
    Это начало сериала "Убей бородатую бабушку".
  • Pan Lipko
    Ніби і Польща сказала «так про передачу літаків, потім щось пішло не так.
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