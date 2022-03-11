Історична ніч у Версалі. Лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції, - Науседа про рішення Євроради щодо заявки України
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Президент Литви досить позитивно та оптимістично сприймає рішення Європейської ради стосовно європерспективи України.
Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ
"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС", - заявив Науседа.