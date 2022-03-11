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Air Astana призупинила польоти до Російської Федерації

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Air Astana призупинила польоти до Російської Федерації
Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупинила польоти до Російської Федерації через припинення страхового покриття комерційних польотів.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Air Astana з жалем повідомляє, що через припинення страхового покриття комерційних польотів з/в Російську Федерацію та над її територією всі польоти в даному напрямку будуть припинені", - йдеться у повідомленні.

"Просимо пасажирів скасованих рейсів звертатися за місцем придбання квитків для повернення коштів, яке буде здійснено у повному розмірі", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Какая прэлэсть, свинособаки даже не смогут полететь в Казахстан и насрать там, как обычно делают везде.
  • Super Gut
    Вчора дивився провідні європейські канали. Кажуть, що свинособаки почали масово тікати з парашії: Фінляндія, країни Балтії, близький Схід, але більше всього шокує кількість втікачів до Вірменії. До країни-бомжа - Вірменії, Карл! Уявляєте, яку дупу відчувають ватани у своєму лаптєстані, що тікають у такі недорозвинені держави як Вірменія.
  • Bob Fayn
    щось таке було..гм..аааа..ось..МИД России опубликовал кадры возвращения в Россию восьми сотрудников посольства в Северной Корее и членов их семей. Они вызвали большой резонанс - дело в том, что россиянам, чтобы вернуться домой, пришлось толкать дрезину через границу по железной дороге.
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