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Байден сьогодні закличе до припинення нормальних торговельних відносин із Росією, - CNN

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Байден сьогодні закличе до припинення нормальних торговельних відносин із Росією, - CNN
Президент США Джо Байден оголосить у п'ятницю, що США разом із G7 та Європейським союзом закликатимуть до припинення нормальних торговельних відносин із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський "Интерфакс" із посиланням на джерела телеканала CNN.

За даними джерел, Байден оголосить 11 березня, що США разом із G7 та Європейським союзом закликатимуть до скасування статусу "Найсприятливішої нації" для Росії.

Очікується, що кожна країна здійснюватиме цей захід на основі своїх власних національних процесів.

Джерела телеканала відзначили зусилля Конгресу США щодо скасування постійних нормальних торговельних відносин із Росією.

Зазначається, що після оголошення Байдена Конгрес надасть свій законопроєкт.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Багато санкцій проти кацапських фашистів не буває. Дави цих тварюк, Джо! За Маріуполь, за Харків, за Чернігів, Суми, Житомир і Охтирку. За кожного вбитого українця, рашисти мають заплатити найвищу ціну!
  • Garry Grant
    Что это за хрень? ПВО давай,*****.
  • Bob Fayn
    чорна п'ятниця
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