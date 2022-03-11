Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру та Луцьку. ВIДЕО
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Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру та Луцьку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Очевидці кажуть, що обстріляли завод Петровського у Дніпрі. Це я про ті вибухи, які наші городяни чують останні півгодини. За їхніми словами, прилетіло три ракети", - повідомив нардеп Максим Бужанський.
"По Луцьку завдали удару. У районі аеропорту 6 потужних вибухів. Видно дим", - інформує журналіст Юрій Романенко.
У соцмережі також з'явилося відео ракетного удару по Дніпру.