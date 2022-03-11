Війська РФ завдали три авіаудари по Дніпру. На взуттєвій фабриці спалахнула пожежа. Попередньо 1 особа загинула, - ДСНС. ВIДЕО

Війська РФ завдали три авіаудари по Дніпру.

Прро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Оперативна інформація. Дніпропетровська область. 11 березня близько 06:10 у Новокодатському районі м. Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням. Попередньо 1 особа загинула. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

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