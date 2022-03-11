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Війська РФ завдали три авіаудари по Дніпру. На взуттєвій фабриці спалахнула пожежа. Попередньо 1 особа загинула, - ДСНС. ВIДЕО

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Війська РФ завдали три авіаудари по Дніпру.

Прро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Оперативна інформація. Дніпропетровська область. 11 березня близько 06:10 у Новокодатському районі м. Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням. Попередньо 1 особа загинула. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Nov
    Я же говорю, надо уничтожить жд поставки ракет в Беларуси
  • время
    Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
  • Сергей Николаевич bf2729b7
    Ой я сомневаюсь с НАТО, пока только много слов, а делом НАТО вмешиваться сильно не хочет. У меня впечатление что мы между НАТО и кацапам и разменная монета
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