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Українці продемонстрували мужність і майстерність у боротьбі з Путіним, - Гарріс

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Українці продемонстрували мужність і майстерність у боротьбі з Путіним, - Гарріс
Народ України продемонстрував надзвичайну мужність і майстерність у боротьбі проти путінської війни та російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у Tвітері повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс.

"Вони (українці. – Ред.) показали надзвичайну мужність, майстерність, свою готовність і, так, здатність боротися проти путінської війни та російської агресії", - написала вона.

За словами Гарріс, США на знак солідарності з Україною зробить усе, щоб забезпечити необхідним гуманітарні та безпекові потреби українського народу.

Раніше Гарріс заявила, що Росія заплатить високу ціну за агресію в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжать підтримувати народ України, - віцепрезидент Гарріс

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Топ коментарі

  • Василий Васильевич 6042226e
    Стою на подвірї та пю каву, дивлюся на океан, так потрібно надати підтримку Україні.

    Все надала, йду на пляж.
  • Don Dorcha
    Народ України продемонстрував надзвичайну мужність і майстерність у боротьбі проти путінської війни та російської агресії.

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    А США и ЕС - наоборот...
  • Super Gut
    США і Британія допомагають нам як можуть, навіть собі на шкоду. А ось жабоїди, бюргери, мадяри, австріяки - це кацапські повії.
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