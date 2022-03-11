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Лукашенко вилетів до Москви на перемовини з Путіним

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Лукашенко вилетів до Москви на перемовини з Путіним
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, вилетів до Москви, де у п'ятницю запланована його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє близький до пресслужби білоруського диктатора телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко вилетів до Москви на переговори з Путіним", - йдеться у повідомленні.

Це буде друга очна зустріч Лукашенка та Путіна менш ніж за місяць – попередня відбулася у Москві 18 лютого – і перша з моменту вторгнення російських військ до України.

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Топ коментарі

  • ahuhu
    ***** викликало бульбофюрера на килим.
    Очевидно, буде вимагати реального висування бєлармії на територію України.
  • Валентина Саюн
    Даремно ви так,воювати це не квіточки поліції роздавати. Ви стидливо відводите очі,а з вашої землі убивають Україну.
  • Magomed Tolboev
    Удивляюсь беларусам.Как можно этого ******** усатого терпеть.Вас сотни тысяч.Если каждый по коктелю молотова бросит то мало не будет,есть охотники с оружием. Чего вы сцыте???
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