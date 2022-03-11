Через нічні удари військ РФ Чернігів залишився без води
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У Чернігові під час нічних ударів було пошкоджено водопровідну мережу.
Про це повідомив КП "Чернігівводоканал", передає Цензор.НЕТ.
"Під час нічних ударів було порушено водопровідну мережу, швидше за все, великого діаметру. Через витоки було припинено водопостачання міста. Прохання до мешканців міста повідомляти про пошкодження мереж для їхнього подальшого ремонту та відновлення водопостачання", - йдеться у повідомленні.
У "Чернігівводоканал" повідомляють, що поки не усунуть порив, води не буде.