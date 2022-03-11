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Україна ніколи не стане перемогою для Путіна, - Байден

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Україна ніколи не стане перемогою для Путіна, - Байден
Президент США Джо Байден заявив про рішучість США продовжувати підтримку України в її боротьбі з російською агресією і підкреслив, що лідер РФ Володимир Путін "ніколи-ніколи" не здобуде верх у цій війні. Про це він заявив у Білому домі перед переговорами з колумбійським лідером Іваном Дуке.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Україна ніколи-ніколи не обернеться перемогою для Путіна", – сказав американський президент.

Байден нагадав, що США вже виділили мільярд доларів на безпеку України, і що "нове постачання оборонного спорядження відбувається прямо зараз".

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Сьогодні Сенат США підтримав законопроєкт про виділення Україні допомоги у розмірі $13,6 млрд.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Вчора американці подарували нам для підтримки армії і економіки 13 млрд баксів. Але зрадофілам цього мало, вони хочуть, щоб американська армія приїхала в Україну і воювала на нас. А чи не ****** ви? Чому це американці мають гинути за нас?
  • Super Gut
    Жертовний баран три роки тому вибрав клоуна президентом. Тому всі ці роки замість укріплення армії, укріпляли дороги, аби кацапські танки швидко дісталися Києва. І де тут вина американців?
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Гомосексуалісти параші офіційно повідомили, що не будуть вступати у партію единая раися, заявивши, що вони не підараси.
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