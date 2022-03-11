Інтерпол відмовився виключати Росію, але ввів спецпроцедуру для її запитів
У заяві сказано, що мандат Інтерполу не містить введення санкцій або вживання каральних заходів, а у статуті організації не має положень про зупинення або виключення країни-члена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Водночас "щоб запобігти будь-якому потенційному неправомірному використанню каналів Інтерполу щодо осіб, які перебувають у межах або за межами конфлікту в Україні", виконком організації вжив посилених заходів нагляду та моніторингу щодо Росії.
Московське бюро Інтерполу відтепер позбавлене права надсилати заявки безпосередньо до країн-членів організації. Натомість заявки надходитимуть до Генерального секретаріату для перевірки на відповідність правилам Інтерполу, і лише якщо заявка буде визнана правомірною, Генеральний секретаріат сам розішле її іншим країнам.
Зазначено, що Інтерпол у разі потреби може вжити додаткових заходів у терміновому порядку.
Інтерпол також висловив "найглибше співчуття та скорботу" у зв'язку із загибеллю та стражданнями людей в Україні.
8 березня Велика Британія запропонувала виключити Росію з Інтерполу.