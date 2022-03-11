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Інтерпол відмовився виключати Росію, але ввів спецпроцедуру для її запитів

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Інтерпол відмовився виключати Росію, але ввів спецпроцедуру для її запитів
Інтерпол не виключатиме Росію. Натомість він запроваджує процедуру спеціального контролю російських заявок на розшук, йдеться в заяві організації.

У заяві сказано, що мандат Інтерполу не містить введення санкцій або вживання каральних заходів, а у статуті організації не має положень про зупинення або виключення країни-члена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Водночас "щоб запобігти будь-якому потенційному неправомірному використанню каналів Інтерполу щодо осіб, які перебувають у межах або за межами конфлікту в Україні", виконком організації вжив посилених заходів нагляду та моніторингу щодо Росії.

Московське бюро Інтерполу відтепер позбавлене права надсилати заявки безпосередньо до країн-членів організації. Натомість заявки надходитимуть до Генерального секретаріату для перевірки на відповідність правилам Інтерполу, і лише якщо заявка буде визнана правомірною, Генеральний секретаріат сам розішле її іншим країнам.

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Зазначено, що Інтерпол у разі потреби може вжити додаткових заходів у терміновому порядку.

Інтерпол також висловив "найглибше співчуття та скорботу" у зв'язку із загибеллю та стражданнями людей в Україні.

8 березня Велика Британія запропонувала виключити Росію з Інтерполу.

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Топ коментарі

  • ex_ukrweb
    ще одні ссикуни
  • Sophia-Maria Duglass
    Половина Интерпола прикормленны рашей- баньки, проститутки , гроши
  • Elena Kovtunenko
    Нє-нє... то політичне. Коли на рашці буде зміна влади, то можна буде інтерпол оперативно підключити для видачі ***** під трибунал. Якщо закрити бюро зараз, то потім втратиться багато часу на відновлення. Інформацію їм зараз дозуватиуть, триматимуть на підсосі. Інтерпол це не Макдональдс, він булочками не торгує.
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