ЄС не запроваджуватиме санкцій проти російського газу та нафти, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС не запроваджуватиме санкцій проти російського газу. Це стосується й нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Найважливіше для нас - питання вирішене у сприятливому ключі: не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти, тому енергопостачання Угорщини у майбутній період буде безпечним", - сказав Орбан.

Нагадаємо, нещодавно глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС практично досяг ліміту щодо введення санкцій проти Росії.

За його словами, ЄС не може піти на більше, оскільки багато країн імпортують газ і нафту з Росії, у зв'язку з цим Євросоюз поки не може оголосити ембарго, як це зробили США.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що санкцій проти РФ сьогодні недостатньо, аби вона припинила війну.

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