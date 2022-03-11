У застосунку "Дія" з'явився тимчасовий єДокумент

У застосунку "Дія" на період воєнного часу додали тимчасовий цифровий документ, який міститиме паспортні дані й РНОКПП.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Документ буде доступний для всіх користувачів "Дії". Для його отримання необхідно лише оновити застосунок.



єДокумент запустили тому, що не всі громадяни, які з початком повномасштабного вторгнення РФ евакуювалися до безпечних областей, мають паперові документи. Цифровий документ буде чинним на період воєнного часу.

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