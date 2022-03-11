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В ОПУ відреагували на обстріли у Дніпрі, Луцьку та Івано-Франківську: Великі міста України знову зазнають нищівних ударів

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В ОПУ відреагували на обстріли у Дніпрі, Луцьку та Івано-Франківську: Великі міста України знову зазнають нищівних ударів
Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Великі міста України знову зазнають нищівних ударів. Вибухи вперше пролунали в Луцьку – у місті було припинено роботу двох котелень. Івано-Франківськ – три потужні вибухи. Дніпро також атакували. Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває", - написав він.

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Топ коментарі

  • Иван Петров d4225322
    Они делают то что могут. Вот пулять ракетами могут. А многое другое не могут.
  • Garry Grant
    ППО закатана в асфальт за 3 роки. Хто за це відповість?
  • Super Gut
    А може хтось знає, де зараз знаходяться передові патріоти із зе-команди: коля котлета, бужанський, дубінський, шевченко, куніцкий?
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