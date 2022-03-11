В ОПУ відреагували на обстріли у Дніпрі, Луцьку та Івано-Франківську: Великі міста України знову зазнають нищівних ударів
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Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває.
Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Великі міста України знову зазнають нищівних ударів. Вибухи вперше пролунали в Луцьку – у місті було припинено роботу двох котелень. Івано-Франківськ – три потужні вибухи. Дніпро також атакували. Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває", - написав він.