Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 353 танки, 1165 броньованих машин, 57 літаків, 83 гелікоптери
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 тисяч осіб,
танків ‒ 353 од,
ББМ ‒ 1165 од,
артилерійських систем –125 од,
РСЗВ - 58 од,
засоби ППО - 31 од,
літаків – 57 од,
гелікоптерів – 83 од,
автомобільної техніки - 558 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили в Генштабі.
Крім того, повідомляється, що втрати противника за добу становлять:
особового складу - 266,
танків ‒ 18 од,
ББМ ‒ 60 од,
артилерійських систем – 2 од,
РСЗВ - 2 од,
засоби ППО - 2 од,
літаків – 0 од,
гелікоптерів – 0 од,
автомобільної техніки - 32 од.