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Міноборони РФ визнало удари по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську

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Міноборони РФ визнало удари по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську
Російські військові визнали, що вранці 11 березня завдали ударів по військових аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав представник міноборони Росії Ігор Конашенков.

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"Вранці 11 березня високоточною зброєю великої дальності завдано удару по об'єктах військової інфраструктури України. Виведено з ладу військові аеродроми у Луцьку та Івано-Франківську", — заявив Конашенков.

Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи. Зараз на місці події працюють військові та ДСНС. Крім того, кілька вибухів пролунали у Луцьку. Нині ліквідується пожежа. Всі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби.

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Топ коментарі

  • ex_ukrweb
    а в Днепр случайно попали?
    аналоговнет сверхточніе ракеті
  • экзорцист
    Сама смерть втопиться у вашій крові, підарашисти. Ще будете вважати дні з 24 лютого до тепер щасливими беззаботними деньками.
  • Марина Покаместова
    Твари, сдохните все! До 12-го колена прокляты ваши бабы, дети , внуки и правнуки! Убийцы и мрази, это не должно оставаться на земле, это дерьмо должно быть уничтожено!
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