Білорусь разом із Росією несе повну відповідальність за агресивну війну проти України, - лідери ЄС

Учасники неформального саміту ЄС, який 10–11 березня відбувається у Франції, заявили, що Білорусь разом із Росією несе повну відповідальність за розв'язану на території України війну.

Про це йдеться у заяві саміту, опублікованій у ніч на 11 березня на сайті Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Два тижні тому Росія повернула війну до Європи. Неспровокована та необґрунтована військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН та підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Вона завдає невимовних страждань українському населенню. Росія та її спільниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю агресивну війну", – сказано у заяві.

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Лідери ЄС наголосили, що винні у цій неспровокованій агресії будуть обов'язково притягнуті до відповідальності за свої злочини, у тому числі за невибіркові напади на мирне населення та цивільні об'єкти. У зв'язку з цим учасники саміту вітали рішення прокурора Міжнародного кримінального суду розпочати розслідування через воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.



Крім того, лідери ЄС закликали до негайного забезпечення безпеки та захисту ядерних об'єктів України за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії.



"Ми сповнені рішучості ще більше посилити наш тиск на Росію та Білорусь. Ми ввели серйозні санкції і, як і раніше, готові швидко ввести нові", – сказано в заяві.