Захисникам України передали трофейну вантажівку та боєприпаси, відбиті у ворога. ФОТО

Днями зі Срібнянської ТГ до Збройних сил України відправили повну вантажівку боєприпасів, відбитих у ворога.

Проо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівського обласного ТЦК та СП.

"Снаряди для реактивного залпового вогню "Град" з підбитого ворожого авто завантажили на відремонтований "КамАз" окупантів силами тероборони. Тепер їх використовуватимуть ЗСУ проти російських загарбників. Техніку вже доставили за призначенням. Нагадаємо, вперше про відправлення трофейної техніки зі Срібнянщини до ЗСУ стало відомо 1 березня. Тоді силами громади транспортували нашим бійцям два відремонтованих після бою ЗРК "Оса", - йдеться у повідомленні.







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