Новини • Війна

Захисникам України передали трофейну вантажівку та боєприпаси, відбиті у ворога. ФОТО

21 97716
Днями зі Срібнянської ТГ до Збройних сил України відправили повну вантажівку боєприпасів, відбитих у ворога.

Проо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівського обласного ТЦК та СП. 

"Снаряди для реактивного залпового вогню "Град" з підбитого ворожого авто завантажили на відремонтований "КамАз" окупантів силами тероборони. Тепер їх використовуватимуть ЗСУ проти російських загарбників. Техніку вже доставили за призначенням. Нагадаємо, вперше про відправлення трофейної техніки зі Срібнянщини до ЗСУ стало відомо 1 березня. Тоді силами громади транспортували нашим бійцям два відремонтованих після бою ЗРК "Оса", - йдеться у повідомленні.

Захисникам України передали трофейну вантажівку та боєприпаси, відбиті у ворога 01
Захисникам України передали трофейну вантажівку та боєприпаси, відбиті у ворога 02
Захисникам України передали трофейну вантажівку та боєприпаси, відбиті у ворога 03

Читайте також: В оперативному командуванні "Північ" розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • Bob Fayn
    Бити ворога його ж зброєю
  • Mango 0b7a2435
    Дякую,мои дорогие!!!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини