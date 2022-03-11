ЄС допоможе з відновленням України після завершення війни, - заява за результатами саміту

Лідери країн Євросоюзу заявили про намір продовжувати підтримку України та допомогти їй у відновленні після російської агресії.

"ЄС та його держави-члени продовжуватимуть надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку", - йдеться у заяві неформального саміту Євросоюзу у Версалі, оприлюдненій у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У документі наголошується на "рішучості надати підтримку відновленню демократичної України" після того, як завершаться російські військові дії в країні.

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Глави держав та урядів країн ЄС також заявили про свою рішучість "ще більше посилити... тиск на Росію та Білорусь".

"Ми впровадили серйозні санкції і залишаємось готові швидко впровадити нові санкції", - йдеться у заяві європейських лідерів.