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ЄС допоможе з відновленням України після завершення війни, - заява за результатами саміту

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ЄС допоможе з відновленням України після завершення війни, - заява за результатами саміту
Лідери країн Євросоюзу заявили про намір продовжувати підтримку України та допомогти їй у відновленні після російської агресії.

"ЄС та його держави-члени продовжуватимуть надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку", - йдеться у заяві неформального саміту Євросоюзу у Версалі, оприлюдненій у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У документі наголошується на "рішучості надати підтримку відновленню демократичної України" після того, як завершаться російські військові дії в країні.

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Глави держав та урядів країн ЄС також заявили про свою рішучість "ще більше посилити... тиск на Росію та Білорусь".

"Ми впровадили серйозні санкції і залишаємось готові швидко впровадити нові санкції", - йдеться у заяві європейських лідерів.

Топ коментарі

  • Перехватчик
    ІнфоВійська України/Ukraine


    @i_army_org

    ·
    20 ч



    Не стОит сравнивать россиян с северокорейцами. В КНДР люди 70 лет живут под чудовищной пропагандой без какого либо доступа к альтернативной информации.
    Но россияне осознанно выбрали чудовищную ложь и тупую пропаганду, имея доступ к правде.
  • Ольга Жмудовська
    хай не триндять. Так само допоможуть, як зараз допомагають воювати
  • Перехватчик
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