Дякуємо всім, хто зрадив. Ми засвоїмо урок, - мер Херсона Колихаєв
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.
"Нагадую деяким нерозумним: у нас ВІЙНА! І якщо в місті не стріляють і не підривають пологові будинки, то це не означає, що можна собі дозволити бути свинею і продовжувати вимагати собі комфортного життя, - заявив Колихаєв. - Його поки що не буде ні в кого. Поки ми не переможемо. Зберіться і налаштуйтеся: від нас залежить багато. Від кожного з нас. У кожного на своєму місці є чим зайнятися. Знайдіть можливість стати корисними навколишнім людям та місту".
Окремо мер "подякував" усім, хто втік із міста та зрадив Україну.
"Ми вас ніколи не забудемо. І навряд чи пробачимо. І нехай нам вистачить людської пам'яті, щоб, повернувшись до мирного життя, не допускати вас і близько до нормальних людей. Ви дали нам гарний урок, і ми його засвоїмо", – додав він.
За словами Колихаєва організація зеленого коридору з Херсона не в його владі.