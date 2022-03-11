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Дякуємо всім, хто зрадив. Ми засвоїмо урок, - мер Херсона Колихаєв

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Дякуємо всім, хто зрадив. Ми засвоїмо урок, - мер Херсона Колихаєв
Мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв закликає місцевих мешканців знайти можливість стати корисними для міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.

"Нагадую деяким нерозумним: у нас ВІЙНА! І якщо в місті не стріляють і не підривають пологові будинки, то це не означає, що можна собі дозволити бути свинею і продовжувати вимагати собі комфортного життя, - заявив Колихаєв. - Його поки що не буде ні в кого. Поки ми не переможемо. Зберіться і налаштуйтеся: від нас залежить багато. Від кожного з нас. У кожного на своєму місці є чим зайнятися. Знайдіть можливість стати корисними навколишнім людям та місту".

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Окремо мер "подякував" усім, хто втік із міста та зрадив Україну.

"Ми вас ніколи не забудемо. І навряд чи пробачимо. І нехай нам вистачить людської пам'яті, щоб, повернувшись до мирного життя, не допускати вас і близько до нормальних людей. Ви дали нам гарний урок, і ми його засвоїмо", – додав він.

За словами Колихаєва організація зеленого коридору з Херсона не в його владі.

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Топ коментарі

  • Igr 44
    а чего так скромно? почему не сказать что большая часть местной власти сбежала еще до начала боев? почему не сказать что мыролюбный зам начальника областного сбу сдавал русне все пункты где находились наши всу? почему не сказать , что новые отреформированные мусора со всей области в полном составе вбежали в Херсон, не сделав ни единого выстрела, а потом дальше на запад? Прогоним русню тогда уверен ни одна мразь из власти ( мусора, сбу шники, пограничники) получат свое, получат по полной, от людей получат.
  • Tierre
    "Окремо мер "подякував" усім, хто втік із міста та зрадив Україну.

    "Ми вас ніколи не забудемо. І навряд чи пробачимо. "

    Тобто - якщо люди втікли з міста, у якому не було створено територіальної оборони і не було військ для його захисту - то вони - зрадники України??? Бо втікли з окупації туди, де можуть бути корисними для України?
    У цього мера з головою точно все ок?
  • Igr 44
    так с Херсоном вообще интересная история получается. Фактически он и сейчас не контролируется русней. Почему даже сейчас не раздать стволы людям? А я скажу почему. потому что первый выстрел будет в сторону местных начальников.
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