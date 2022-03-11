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Путін, імовірно, не має стійкої мети війни в Україні, - директор розвідки США Бернс

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Путін, імовірно, не має стійкої мети війни в Україні, - директор розвідки США Бернс
Керівник розвідки США Вільям Бернс припускає, що Росія зараз погоджується на якісь переговори з Україною задля тактичної вигоди, тому що стійкої, незмінної мети у цій війні Путін не має.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у виступі в комітеті Сенату з розвідки 10 березня.

"З огляду на те, як діяв Путін раніше, і що він вважає неприпустимим зробити щось, що може сприйматися як слабкість, що треба поступитися чи визнати помилки - це, мабуть, непевна авантюра", - сказав Бернс.

Посадовець додав, що паралельно Путін створює у своїй країні "пропагандистську бульбашку", але навряд чи у нього вийде повністю ізолювати росіян від звісток про реальний стан справ як з війною, так і з російською економікою.

Бернс вважає, що США важливо серйозно сприймати ризик потенційного застосування Росією хімічної зброї - як "під фальшивим прапором", так і безпосередньо.

"Як вам усім добре відомо, це частина російської методички. Вони вже застосовували хімічну зброю проти власних громадян, вони щонайменше заохочували це у Сирії і не тільки. Тому до цього варто поставитися серйозно", - зазначив очільник розвідки.

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На його думку, у цьому випадку Заходу вдалося правильно підготуватися до інформаційних стратегій РФ і заздалегідь підірвати пропагандистські розрахунки Кремля, продемонструвавши світу, хто є агресором.

Бернс також вважає, що Путін недооцінив масштаби можливих західних санкцій, коли зважував наслідки для російської економіки.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Рашисты хотят взять Киев как историческую столицу городов русских .
    чтобы всем потом говорить , что они русы
  • Перехватчик
    Проф. Преображенский


    @prof_preobr

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    1 ч



    Общий объём внешней торговли Китая - 6 трлн. долларов. Объём торговли Китая с Россией - 150 млрд. долларов. То есть доля России - 2,5%. Путинисты, вы реально верите, что очень нужны Китаю?
  • Слава Свид
    да дятлу понятно хочет сделать СССР 2.0
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