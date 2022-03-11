Росія може готуватися до нового наступу на Київ найближчими днями, - Британія

У Міністерстві оборони Британії заявляють, що російські війська попри "низький прогрес" можуть готуватися до нової атаки на Київ найближчими днями. Для цього РФ спробує скинути та перегрупувати свої сили

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

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"Росія, ймовірно, спробує скинути та перегрупувати свої сили для відновлення наступальних дій найближчими днями. Це, ймовірно, включатиме операції проти столиці Києва", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Міноборони Британії, російські сухопутні війська продовжують досягати низького прогресу.

"Логістичні проблеми, що перешкоджають просуванню росіян, зберігаються, як і сильний український опір...Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням", - додають у повідомленні.