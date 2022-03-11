Зруйновано будівлю Бородянського райсуду на Київщині. Підсудність змінено, - Верховний Суд

Унаслідок ворожого вогню російської армії було повністю зруйновано будівлю Бородянського районного суду Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційну сторінку Верховного Суду у Фейсбуці.

В повідомленні зазначається, що приміщення суду піддавалося атаці декілька разів. Зрештою, під шквалом окупантських бомбардувань, адміністративна будівля зазнала критичних ушкоджень. На щастя, під час цього удару ніхто з працівників суду не постраждав.

Розпорядженням Голови Верховного Суду "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" № 1/0/9-22 територіальну підсудність Бородянського районного суду Київської області змінено на Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області.

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