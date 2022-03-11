Китай заявив про готовність відігравати конструктивну роль у врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ван Ї зазначив, що, як сказав глава КНР Сі Цзіньпін у своєму виступі на віртуальному саміті керівників Китаю, Франції та Німеччини, варто поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх держав, повністю дотримуватись цілі та принципів Статуту ООН, уважно ставитися до законних занепокоєнь усіх країн у сфері безпеки та підтримувати всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи.
Відповідно до вищезазначеної позиції Китай готовий посилити обміни та взаємодію з різними сторонами і надалі відігравати конструктивну роль у врегулюванні кризи мирним шляхом і переговорами.
Ван Ї зазначив, що РФ та Україна провели три раунди переговорів, і хоча між двома сторонами все ще є очевидні розбіжності, з кожними переговорами сподівання на мир зростатимуть.
Китай сподівається, що міжнародна спільнота й надалі заохочуватиме і підтримуватиме російсько-українські переговори і створюватиме для цього необхідні умови.