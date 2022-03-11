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Сили спротиву звільнили 5 населених пунктів та захопили два бронетранспортери на Чернігівщині, - ОК "Північ"

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Сили спротиву звільнили 5 населених пунктів та захопили два бронетранспортери на Чернігівщині, - ОК "Північ"
Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили 5 населених пунктів від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

"Підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань. І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщіни українські військові в бою захопили 10 танків російських окупантів, - ОК "Північ"

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Топ коментарі

  • Dmitry Yermak
    Утилізуйте вату, будь ласка.
  • экзорцист
    Тільки не забувайте, будь-ласка: хороший маскаль - мертвий маскаль. Допоможіть маскалям стати хорошими.
  • Olga Mansika
    Треба вбивати мразоту кацапську,не давати розповзатися і мародерити по селах.Раз знищити,щоб два рази не бігати потім за недобитками.Дохлий мокша-менше роботи ВСУ на майбутнє
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