Вже близько 70 відсотків населення евакуювали з Коростеня

Близько 70 відсотків людей евакуювали з Коростеня на Житомирщині. Мер міста Володимир Москаленко каже, що це добре для безпеки, але в Коростені тепер бракує фахівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

З Коростеня продовжують вивозити дітей та жінок. Про це міський голова розповів 10 березня.

"Це добре для безпеки людей, але ми вже відчуваємо нестачу фахівців. Наприклад, фахівців комунальних служб та тих, хто забезпечує життя в місті – тепло, воду, електроенергію, випікання хліба, медицину", - сказав Москаленко.

За добу 10 березня з міста евакуювали до Львова близько 400 людей. Серед них – жителі Малина та Овруча.

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