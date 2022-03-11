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Від початку вторгнення Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр" по населених пунктах України, - Залужний

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Від початку вторгнення Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр" по населених пунктах України, - Залужний
Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирних містах і селах України.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - додає Залужний.

Від початку вторгнення Росія випустила 328 ракет типу Іскандер і Калібр по населених пунктах України, - Залужний 01

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Топ коментарі

  • Super Gut
    В Україні також мав би бути свій "іскандер", однак хтось у 2019-му році дуже сильно хотів заглянуть в очко путіну і побачити там мир, тому ми досі воюємо зброєю минулого сторіччя, а зрк "грім2" так і залишився в якості опудала на паради.
  • экзорцист
    Я ще не бачив, щоб скажених собак, лисиць, шакалів брали в полон. Їх пристрілюють. Так же з маскалями, стріляти. А ракетчиків і артелиристів в першу чергу.
  • Мобильный крематорий
    Быстро пополнить запасы такого вооружения кацапские свиньи не смогут. Добавьте к этому спешку, санкции и пр. Это гарантированный брак при изготовлении. Думаю, законы физики и экономики уже помогают ВСУ в уничтожении кацапских свиней.
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