ЄС сам недостатньо змінився, щоб надати членство Україні, - прем'єр Словенії Янша

На сьогодні перспектива вступу України до Європейського союзу не виглядає визначеною, оскільки сам Євросоюз недостатньо змінився, щоб прийняти її.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

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"Це новий світ, протягом останніх двох тижнів світ змінився. Ми теж змінилися. Але недостатньо", - відповів він на питання про вступ України до Євросоюзу.

Він також зазначив, що деякі лідери ЄС вважають за краще зосередитися на дебатах щодо процедури прийняття України, ніж на реальних кроках.