Новини

ЄС сам недостатньо змінився, щоб надати членство Україні, - прем'єр Словенії Янша

10 57220
ЄС сам недостатньо змінився, щоб надати членство Україні, - прем'єр Словенії Янша
На сьогодні перспектива вступу України до Європейського союзу не виглядає визначеною, оскільки сам Євросоюз недостатньо змінився, щоб прийняти її.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

Читайте також: ЄС допоможе з відновленням України після завершення війни, - заява за результатами саміту

"Це новий світ, протягом останніх двох тижнів світ змінився. Ми теж змінилися. Але недостатньо", - відповів він на питання про вступ України до Євросоюзу.

Він також зазначив, що деякі лідери ЄС вважають за краще зосередитися на дебатах щодо процедури прийняття України, ніж на реальних кроках.

Топ коментарі

  • ahuhu
    Словенія підтримує Україну.
    Але жирні німецькі бюргери і самозакохані французькі буржуа поки що неготові до швидких змін.
  • Александр Карин
    Вчєра ракі билі по чєтирє, но малєнькіє. Сєгодня ракі по пять, но большиє... но по пять.... А вчєра билі по чєтирє... но малєнькіє... но по чєтирє.
  • Яукр
    Так змінюйтесь,чи чекаєте поки гнидофюрер відкусить шматок Європи.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини