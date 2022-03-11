У Луцьку відновлено роботу пошкоджених унаслідок обстрілу котелен
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У Луцьку після обстрілів військового аеропорту зупинили роботу двох котелень, наразі їх функціонування відновлено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейбуці ДКП "Луцьктепло".
"Роботу котелень відновлено", - поінформувало підприємство.
Раніше зазначили, що у зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова і що їхню роботу буде відновлено після стабілізації ситуації.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, уранці о 5:45 11 березня у Луцьку пролунало кілька вибухів, чотири ракети влучили у військовий аеропорт. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, шестеро – поранені.