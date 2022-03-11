Єврокомісія має намір удвічі збільшити допомогу Україні
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Європейська комісія має на меті подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити з цією метою ще 500 мільйонів євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у п'ятницю верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".
"Всі повністю усвідомлюють, що ми повинні посилити нашу військову підтримку України", – сказав він.
"Я впевнений, що лідери схвалять ці гроші", - заявив Боррель.
ЄС також розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російських олігархів і російської економіки, додав він.