Єврокомісія має намір удвічі збільшити допомогу Україні

Європейська комісія має на меті подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити з цією метою ще 500 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у п'ятницю верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"Всі повністю усвідомлюють, що ми повинні посилити нашу військову підтримку України", – сказав він.

"Я впевнений, що лідери схвалять ці гроші", - заявив Боррель.

ЄС також розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російських олігархів і російської економіки, додав він.

Також читайте: Європейська Рада визнала євроінтеграційні прагнення України та закликала ЄК надати висновки щодо заявки нашої країни