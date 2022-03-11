Путін має повністю вивести свої війська з України. Ця війна не має вийти за межі України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засуджує агресію Росії та закликав зробити все можливе, щоб закінчити цю війну. Агресія не має вийти за межі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У цій боротьбі Столтенберг цінує також ініціативи Туреччини. Він вважає, що країни мають разом протистояти Росії.

"Президенту Путіну необхідно припинити цю війну і повністю вивести свої війська з України. Ця війна не має вийти за межі України. Тут теж є діалог", – зазначив Столтенберг.

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Генсек також зауважив, що НАТО рішуче відповідає Росії. Альянс зробив чимало для України.

"Ми навчили десятки тисяч бійців України. Проти окупаційних військ ведеться велика боротьба. Ця війна не має перерости у війну НАТО з Росією. У такому разі вона призведе до ще більших жертв", - сказав Столтенберг.