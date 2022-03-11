МВС запускає єдиний координаційний центр з питань гуманітарної допомоги, - радниця міністра Міщенко. ІНФОГРАФІКА

Міністерство внутрішніх справ відкриває єдиний координаційний центр, який буде займатися гуманітарною допомогою для співробітників правоохоронних органів і служб, які рятують людей під час війни.

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомила радниця міністра внутрішніх справ Анна Міщенко, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії роблять усе можливе й неможливе, щоб урятувати людей, евакуюючи їх із міст, які опинилися в облозі. Витягають з-під завалів зруйнованих будинків, вивозять з-під обстрілів, доставляють продукти, воду, ліки.

Та щоб робити це ефективніше, їм потрібна допомога: гуманітарна та витратні матеріали.

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Ми отримуємо багато повідомлень від різних людей і різних міжнародних фондів, які хочуть допомогти, але не знають нагальних потреб та яким чином вибудувати логістику. Вирішено впорядкувати цей процес і зробити його централізованим, щоб усі гуманітарні вантажі розподілялися по тих регіонах і тих службах, які цього потребують найбільше.

Отже ми анонсуємо відкриття єдиного координаційного центру – MVS Red Line", - написала вона.

Міщенко звернулася до міжнародних фондів і приватних осіб, які готові надавати таку допомогу, щоб повідомити, що буде координувати цей процес.

"Максимально ефективно ми можемо допомогти у цій ситуації лише разом. Тому хочемо звернутися до всіх, хто підтримує Україну і українців у цей тяжкий для нашої країни час, хто готовий підставити нам своє міцне плече й простягти руку допомоги: до міжнародних фондів та приватних осіб. Зараз нашим рятувальникам, нацгвардійцям, поліцейським життєво необхідна ваша підтримка.

Якщо ви готові надавати гуманітарну допомогу, звертайтеся за цими контактами:

Email: [email protected]

+447856321536

Координуватиму ці процеси як радниця міністра внутрішніх справ. Якщо у вас є якісь додаткові питання, пишіть в особисті", - акцентувала вона.