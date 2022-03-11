Кількість біженців із України майже досягла 2,5 млн, із них до Польщі - понад 1,5 млн

Кількість біженців із України з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти неї, до Польщі досягла 1,52 млн, повідомила прикордонна служба Польщі у п'ятницю у Твіттері.

За її даними, 10 березня польський кордон перетнули 87 тис. людей із України, 11 березня станом на 7 ранку - ще 25,4 тис. осіб, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) на 13:00 за Києвом 10 березня, загалом військовий наступ Росії на Україну змусив 2 млн 473,43 тис. людей за 15 днів війни залишити країну у пошуках безпеки, захисту та допомоги.

Управління уточнює, що на частку українсько-польського кордону припало 60,6% усіх біженців, тоді як Угорщина прийняла 225,05 тис., Словаччина - 176,09 тис., Молдова - 104,93 тис., Румунія (дані на 8 березня) - 84,67 тис., інші європейські країни (дані на 9 березня) - 258,84 тис.

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За даними УВКПЛ ООН, до Росії з України прибули 99,3 тис., до Білорусі - 0,86 тис.

Управління зазначає, що після деякого зниження потік біженців знову зріс: якщо після піку 208,94 тис. 6 березня наступного дня він знизився до 200,9 тис., 8 та 9 березня - відповідно до 185,18 тис. та 174, 62 тис., то 10 березня знову підскочив до 190,43 тис.

"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити майже 4 млн людей", - зазначає УВКПЛ ООН.

За його даними, на середину 2021 року у світі було 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідного статусу, з яких у Європі - 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКПЛ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема у Європі - 5 млн.

Організація уточнює, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському Союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах, проте, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхали до інших країн.

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Крім того, УВКПЛ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають із України та повертаються додому.