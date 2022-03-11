Leroy Merlin залишається на ринку РФ, готує збільшення поставок та асортименту

Мережа Leroy Merlin, що входить до французької групи Adeo, продовжить працювати на російському ринку попри розпочату агресором війну та масові бойкоти бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Попри чутки, ми продовжуємо працювати і не плануємо зупиняти діяльність компанії", - йдеться в листі.

У листі також зазначається, що компанія підтверджує, що не штрафуватиме партнерів за недопоставки.

"Однак ми очікуємо від вас партнерського підходу та виконання рівня сервісу … Нам із вами дуже важливо гарантувати наявність товарів для наших клієнтів", – пише компанія.

Leroy Merlin зазначає, що після виходу деяких гравців з російського ринку відкритий до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту. Компанія повідомила, що створила штаб з імпортозаміщення та значно активізувала пошук нового асортименту та заміщення товарів, з якими виникли складнощі при постачанні чи виробництві.

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