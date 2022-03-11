Leroy Merlin залишається на ринку РФ, готує збільшення поставок та асортименту
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
"Попри чутки, ми продовжуємо працювати і не плануємо зупиняти діяльність компанії", - йдеться в листі.
У листі також зазначається, що компанія підтверджує, що не штрафуватиме партнерів за недопоставки.
"Однак ми очікуємо від вас партнерського підходу та виконання рівня сервісу … Нам із вами дуже важливо гарантувати наявність товарів для наших клієнтів", – пише компанія.
Leroy Merlin зазначає, що після виходу деяких гравців з російського ринку відкритий до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту. Компанія повідомила, що створила штаб з імпортозаміщення та значно активізувала пошук нового асортименту та заміщення товарів, з якими виникли складнощі при постачанні чи виробництві.