У Кремлі не відкидають можливості зустрічі Путіна та Зеленського

У Кремлі заявили, що не відкидають можливості зустрічі президентів Росії й України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Туреччині. Однак за умови, що переговори будуть "результативними".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Ніхто не відкидає можливості зустрічі Путіна та Зеленського. Так, справді, концептуально вона можлива, але спочатку і делегації, і міністри мають виконати свою частину роботи з тим, щоб президенти не зустрічалися заради процесу та заради розмови, а зустрічалися заради результату", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що зустріч президентів України і Росії може відбутися в найближчому майбутньому, оскільки є передумови, які дозволяють вважати, що це відбудеться незабаром.

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