У Броварському районі йдуть бої, три громади Вишгородського району на межі гуманітарної катастрофи, Славутич повністю ізольований, - голова Київської ОВА Кулеба
"Броварський район. Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад. У цих трьох громадах Броварського району проводяться бойові дії. А саме: Калитянська громада, Великодимерська громада, Баришівська", - написав голова ОВА у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що ситуація у цій частині району залишається дуже напруженою. Зокрема, у селі Заворичі внаслідок обстрілу ворожими артилерійськими системами згорів місцевий храм та кілька приватних будинків. Унаслідок бойових дій у с. Світильня частково зруйновано амбулаторію та приміщення сільської ради. Унаслідок влучення ворожого снаряда в підприємство "Феракс" виникла пожежа.
Також на території селища міського типу Велика Димерка потрапило під ворожий обстріл підприємство "Кока-Кола".
Уночі у смт Баришівка внаслідок ракетного удару було завдано значних пошкоджень інфраструктурі. У смт Калинівка та с. Скибин унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будинки місцевих мешканців.
"Вишгородський район. Північ району залишається окупованим ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи", - повідомив Кулеба.
Крім того, за його інформацією, Славутич повністю ізольований, є потреба у продуктах харчування та медикаментах.
"Славутич і ЧАЕС (що мають єдину енергосистему) досі знеструмлені, працюють лише підприємства критичної інфраструктури", - наголосив голова ОВА.
У Бучанському районі ситуація залишається напруженою, у Макарівській територіальній громаді немає зв'язку.
"У Бородянській територіальній громаді зафіксовано переміщення ворога. Населення готується до евакуації. У Немішаївській, Дмитрівській, Бучанській, Гостомельській громадах ворог переміщається технікою", - зазначив Кулеба.
Крім того, уночі були бої в Ірпені.