Більшість залізничних вокзалів України продовжують працювати, попри війну. КАРТА

Попри війну Росії проти України більшість залізничних вокзалів продовжують приймати і відправляти поїзди. Навіть у регіонах, де ведуться бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з актуальною інформацією, на сьогодні не працюють такі станції півночі, сходу і заходу України:

Чернігів

Конотоп

Шостка

Бахмач

Ромни

Ворожба

Сум

Тростянець

Куп'янськ

Ізюм

Рубіжне

Попасна

Бахмут

Волноваха

Маріуполь

Бердянськ

Пологий

Мелітополь

Новоолексіївка

Херсон

Миколаїв

Пасажирам з Харківської області доступні вокзали Харків-Пасажирський і в Лозовій. У Луганській області - Лисичанськ, у Донецькій - Покровськ, Краматорськ, Лиман, Костянтинівка, Слов'янськ. У Чернігівській області - Ніжин та Прилуки.

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Решта вокзалів продовжують працювати.