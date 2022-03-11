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Більшість залізничних вокзалів України продовжують працювати, попри війну. КАРТА

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Більшість залізничних вокзалів України продовжують працювати, попри війну. КАРТА
Попри війну Росії проти України більшість залізничних вокзалів продовжують приймати і відправляти поїзди. Навіть у регіонах, де ведуться бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з актуальною інформацією, на сьогодні не працюють такі станції півночі, сходу і заходу України:

  • Чернігів
  • Конотоп
  • Шостка
  • Бахмач
  • Ромни
  • Ворожба
  • Сум
  • Тростянець
  • Куп'янськ
  • Ізюм
  • Рубіжне
  • Попасна
  • Бахмут
  • Волноваха
  • Маріуполь
  • Бердянськ
  • Пологий
  • Мелітополь
  • Новоолексіївка
  • Херсон
  • Миколаїв

Пасажирам з Харківської області доступні вокзали Харків-Пасажирський і в Лозовій. У Луганській області - Лисичанськ, у Донецькій - Покровськ, Краматорськ, Лиман, Костянтинівка, Слов'янськ. У Чернігівській області - Ніжин та Прилуки.

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Решта вокзалів продовжують працювати.

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