Більшість залізничних вокзалів України продовжують працювати, попри війну. КАРТА
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Попри війну Росії проти України більшість залізничних вокзалів продовжують приймати і відправляти поїзди. Навіть у регіонах, де ведуться бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з актуальною інформацією, на сьогодні не працюють такі станції півночі, сходу і заходу України:
- Чернігів
- Конотоп
- Шостка
- Бахмач
- Ромни
- Ворожба
- Сум
- Тростянець
- Куп'янськ
- Ізюм
- Рубіжне
- Попасна
- Бахмут
- Волноваха
- Маріуполь
- Бердянськ
- Пологий
- Мелітополь
- Новоолексіївка
- Херсон
- Миколаїв
Пасажирам з Харківської області доступні вокзали Харків-Пасажирський і в Лозовій. У Луганській області - Лисичанськ, у Донецькій - Покровськ, Краматорськ, Лиман, Костянтинівка, Слов'янськ. У Чернігівській області - Ніжин та Прилуки.
Решта вокзалів продовжують працювати.