Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин. ФОТОрепортаж

9 4944
Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин. ФОТОрепортаж
На Луганщині 11 березня російські фашисти взялися нищити Золоте разом із його мешканцями. Гатять тричі на годину, немає часу навіть шукати постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку очільника Луганської ВЦА Сергія Гайдая.

На Луганщині вранці 11 березня внаслідок обстрілів із боку російської армії постраждала інфраструктура та житлові квартали міст Рубіжне, Сіверськодонецьк, Лисичанськ і Кремінна. До обіду додалося ще й Золоте.

"Під обстрілами Золоте. Обстріл не припиняється. Є "вікна" по 10-20 хвилин. А потім знову. Залишайтеся в укриттях. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин 01

Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин 02


Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин 03


Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин 04


Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин 05


Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин 06


Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин 07

Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин 08

Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин 09

Дивіться також: Війська РФ прямим попаданням влучили в психоневрологічний інтернат на Харківщині, де перебували 330 осіб, - голова ОВА Синєгубов. ВIДЕО

ТОП-новини

всі новини