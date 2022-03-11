Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин. ФОТОрепортаж

На Луганщині 11 березня російські фашисти взялися нищити Золоте разом із його мешканцями. Гатять тричі на годину, немає часу навіть шукати постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку очільника Луганської ВЦА Сергія Гайдая.

На Луганщині вранці 11 березня внаслідок обстрілів із боку російської армії постраждала інфраструктура та житлові квартали міст Рубіжне, Сіверськодонецьк, Лисичанськ і Кремінна. До обіду додалося ще й Золоте.

"Під обстрілами Золоте. Обстріл не припиняється. Є "вікна" по 10-20 хвилин. А потім знову. Залишайтеся в укриттях. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.





















Дивіться також: Війська РФ прямим попаданням влучили в психоневрологічний інтернат на Харківщині, де перебували 330 осіб, - голова ОВА Синєгубов. ВIДЕО