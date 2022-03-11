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Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів Держдуми Росії

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Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів Держдуми Росії
Велика Британія оголосила про заморожування активів і заборону на поїздки 386 депутатів російської Думи, які проголосували за "незалежність" псевдореспублік Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду в п'ятницю, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Нові санкції заборонять людям зі списку подорожувати до Британії, отримувати доступ до активів, якщо вони є на території країни, і вести тут бізнес.

"Ми націлені на тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну, і тих, хто підтримує цю варварську війну. Ми не послабимо тиск і будемо продовжувати закручувати гайки російській економіці через санкції", - заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

Після російського вторгнення Британія запровадила санкції проти понад 500 ключових російських фізичних осіб, організацій та дочірніх компаній, внаслідок чого загальна кількість одиниць, що підпадають під санкції Британії, досягла 800.

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Напередодні Британія покарала санкціями 7 топових олігархів РФ, включно з Романом Абрамовичем.

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Топ коментарі

  • Dmitri 18251fb2
    семейки их не забудте
  • Максим Бистрий
    Мало, потрібно заарештовувати чи конфіскувати, а також не забути про родичів цих урукхаїв.
  • vlah
    386 - мало. Минимум- 386 тысяч чиновников+ их семьи, дети, любовницы, родственники. И не только в Великобритании, а по всему миру.
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