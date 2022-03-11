Жінка з відомого фото маріупольської лікарні після російського бомбардування народила дівчинку

Маріанна Подгурська, фото якої у пологовому будинку Маріуполя після авіаудару РФ, облетіло цілий світ, народила дочку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала журналістка Ольга Токарюк.

"Отимала новину від родичів Маріанни - вагітної з маріупольського розбомбленого шпиталю. А щойно отримала від неї підтвердження телефоном. Минулої ночі о 22:00 Маріанна подарувала життя дівчинці. З ними все гаразд, але у Маріуполі дуже холодно і бомбардування не припиняється", - зазначила вона.

I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022

Після жахливих подій тоді ще вагітну Маріанну зацькували росіяни. Її звинувачували у буцімто зіграній "ролі" під час "постановочних" обстрілів окупантів країни-агресора.

Окрім офіційних повідомлень про російське бомбардування пологового будинку і заяв про геноцид фейк про нібито "гру людей на камеру" спростували і в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Маріанна Подгурська – б'юті-блогерка та модель. Вона приїхала з Донецька до Маріуполя у 2020 році. До цього дівчина жила та навчалася у Макіївці. У Донецьку вона працювала моделлю в популярній агенції "L`Fashion Models", брала участь у модних показах та рекламних кампаніях. Також вона брала участь у спільних акціях із відомими марками індустрії краси. Близько року тому Маріанна вийшла заміж. Чоловіка звати Юрій Вишемірський. Свій блог в Instagram вона присвятила здебільшого красі, а також оглядам доглядової та декоративної косметики.