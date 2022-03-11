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Зеленський: Ми досягли стратегічного перелому. ВIДЕО

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На 16-й день спротиву агресії РФ Україні вдалося досягти стратегічного перелому.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок і дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області. Продовжили катувати маріупольців. Харківʼян. Обстріляли ракетами Луцьк та Івано-Франківськ... Якщо це продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії не достатньо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що очікує "вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів". Та підкреслив, що Росія повинна щоденно платити за цю страшну війну.

Топ коментарі

  • Валентина Саюн
    Ще один великий наполеон. Він жде санкцій від Європи додаткових....Війна, перелом потрібний на фронтах,Маріуполь стогне Херсон мітингує під дулами автоматів, а вава жде санкцій,щоб з другим вовою поговорить
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ...
  • Sinopticos
    санкции может через год подействуют, а сейчас ПВО нужно
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