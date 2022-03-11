Трюдо оголосив про санкції стосовно 5 росіян та 32 підприємств РФ

Канадська влада запроваджує санкції стосовно п'яти росіян і 32 структур, пов'язаних, зокрема, з оборонним комплексом РФ, заявив прем'єр Джастін Трюдо в п'ятницю.

За даними видання Toronto Star, під санкціями опинилися підприємці Роман Абрамович та Алішер Усманов, голова ЦВК Елла Памфілова, а також Олена Морозова та Ігор Янчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Санкції запроваджують стосовно 32 підприємств та організацій у галузі оборони, енергетики та фінансів за їхню роль у ситуації в Україні. Це СЗР Росії, Міноборони РФ, корпорація "Іркут", Ракетно-космічний центр "Прогрес", ВАТ "Адміралтейський суднобудівний завод", Казанський вертолітний завод, "Ростех-Азимут", АТ "Компанія "Сухой", низка дослідницьких організацій.

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Трюдо також заявив, що Оттава вивчає можливість перевезення до Канади біженців з України.

Прем'єр визнав, що в короткостроковій перспективі Канада не має можливостей для компенсації нинішніх поставок нафти і газу з Росії до Європи.