Європейські рітейлери підтримали Україну - відправлено 600 тон гуманітарної допомоги

Торговельні мережі Lidl, Rossmann та інші ритейлери спрямовують в Україну гуманітарну допомогу, продукти та засоби гігієни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це фейсбуці повідомив член ради директорів BGV Group Management Сергій Войцеховський.

"Lidl, Rossmann та інші європейські ритейлери підтримують Україну! Трішки цифр від нашої волонтерської команди. Станом на 10 березня до Києва вже доставлено та вивантажено на складах столиці 33 двадцятитонних фури гуманітораного вантажу з Європи", – написав він у Facebook увечері в четвер.

За його даними, одна з найбільших мереж магазинів у Європі Rossmann організувала передання 150 тонн продуктів першої потреби – консервів, питної води, дитячого харчування.

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Майже 340 тонн бакалійних товарів, питної води, кондитерських виробів, дитячих памперсів, засобів особистої гігієни, кормів для домашніх тварин до України доставлено від німецької торговельної дискаунтер-мережі Lidl.

Окрім того, Австрія спрямувала фуру медикаментів для пацієнтів київської лікарні "Охматдит".

"Зменшувати темпи ніхто не планує, а європейські ритейлери та асоціації продовжують співпрацювати з нами для відправки в Україну продуктів та товарів. У найближчі кілька днів із Європи на склади Києва прибудуть ще 38 фур, а це 760 тонн гуманітарного вантажу для українців", – додав Войцеховський.

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Так, разом із Rossmann організовано ще 11 фур гуманітарної допомоги. Виробник DS Produkte скерує дві фури зі спальними мішками, покривалами, аптечками, Media Chain Products – 80 тонн санітайзерів, німецька асоціація Helfen statt Hamstern – шість фур гуманітарної допомоги. Крім того, майже 80 тонн води та напоїв спрямовують різні німецькі виробники.

За інформацією Войцеховського, також планується скерувати в Україну гуманітарні вантажі з німецьких Мангайму (шість фур продуктів тривалого зберігання), Кельну (продукти харчування, спальні мішки), Оффенбагу (засоби гігієни для жінок), а також три фури продуктів, медикаментів та одягу від консульства України у Мілані.

BGV Group Management –інвестиційна компанія з активами у гірничодобувній промисловості, ритейлі (мережа "Коло"), девелопменті, логістиці.

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